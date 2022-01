Le Centre de Formation de l’Elevage de Labé communément appelé CFEL, situé au nord de la ville de Labé à quelques 600 mètres de la Nationale 8 Labé – Mali vit une situation difficile depuis plusieurs années, confronté au manque de personnel, le centre a été rénové par la Banque mondiale en 2018 mais la situation de personnel est sans précédent.

Opérationnel depuis 1988, le CFEL vit une situation du personnel inédit avec le vieillissement du personnel de l’élevage et la récente mise à la retraite de plusieurs milliers de fonctionnaires.

Tenez-vous bien, depuis ce 31 décembre 2021, le CFEL, ce joyau de l’époque ne compte aucun personnel. Le seul fonctionnaire qui était en poste au CFEL, le Directeur du centre depuis sa prise de fonction en avril 2018 est appelé à faire valoir ses droits à la retraite.

Le CFEL en tant que quel, ne dispose aujourd’hui d’aucun personnel, pas de directeur, pas de planton, pas de gardien, etc.

Dans l’enceinte du CFEL, se trouve néanmoins, le laboratoire régional vétérinaire de Labé qui est une structure à part entière, ce laboratoire lui dispose d’un fonctionnaire et de trois stagiaires. A l’intérieur on y trouve aussi la direction préfectorale de l’Elevage et l’unité mobile de santé animale (UMSA), des services qui souffrent aussi du même problème.

Le ministre de la fonction publique, Julien Yombouno avait récemment annoncé que la mise à la retraite massive de milliers de fonctionnaires, n’aura aucun impact négatif sur l’administration. Avec ce cas du CFEL on se rend compte que les répercussions négatives commencent déjà à se faire sentir au lendemain du 31 décembre.

En attendant le recrutement et la mutation de fonctionnaires au Centre de Formation de l’Elevage de Labé, le service continue d’être meublé par le directeur sortant qui ne peut pas abandonner le centre.

Rappelons qu’à Labé, en plus du directeur du CFEL, le directeur régional et le directeur préfectoral de l’Elevage sont aussi appelés à faire valoir leur droit à la retraite à partir de ce 31 décembre 2021.