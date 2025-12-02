L’ancien parti au pouvoir, le RPG Arc-en-ciel, a officiellement pris ses distances avec le processus électoral en cours. Ce lundi 1ᵉʳ décembre 2025, Aboubacar Demba Dansoko, membre du Bureau politique national, a réaffirmé la ligne adoptée par la formation politique.

Alors que la campagne présidentielle a débuté le 28 novembre, le responsable du RPG a tenu à clarifier la position du parti. « Le processus électoral dont il s’agit ne nous intéresse pas. Nous ne nous sentons pas concernés, ni de près ni de loin. Une campagne électorale, ça ne nous regarde pas », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Guinée360.

N’ayant présenté aucun candidat, le RPG Arc-en-ciel ne compte donner aucune consigne de vote à sa base. « Nous n’avons pas de candidat. Nous n’avons pas de consignes à donner. Pour nous, ce processus, c’est comme s’il n’existait pas. Il n’y a donc pas de commentaires à faire », a ajouté Aboubacar Demba Dansoko.

S’il se montre indifférent au scrutin, le responsable politique a tout de même lancé un appel à la cohésion nationale. « Au-delà de ce processus électoral et de tous ces mouvements, ce que nous souhaitons pour la Guinée, c’est la paix, la tranquillité et le progrès. Nous ne voulons pas qu’un Guinéen souffre à cause d’un autre pendant que d’autres applaudissent. Nous pensons que la Guinée est une seule famille. C’est ce qui compte pour nous. Quant au processus, nous n’avons pas d’appréciation particulière », a-t-il insisté.

Selon lui, cette position est comprise et acceptée au sein de la base militante. « Les militants savent que le parti n’est pas partie prenante de ce processus. Ils sont tranquilles et suivent le mot d’ordre du Bureau politique national », a-t-il assuré.

Interrogé sur la mobilisation d’anciens dignitaires du régime Condé en faveur du général Mamadi Doumbouya, Aboubacar Demba Dansoko s’est refusé à tout commentaire. « C’est à l’opinion d’apprécier. Nous n’avons rien à dire à ce sujet », a-t-il conclu.

Pour rappel, plusieurs figures de l’ancien régime ont récemment rejoint la mouvance présidentielle pour soutenir la candidature de Mamadi Doumbouya, dont l’ancien ministre de l’Énergie, Papa Koly Kourouma.