La Délégation de l’Union européenne (UE) en Guinée a exprimé sa profonde tristesse après les violences meurtrières survenues au stade régional de Nzérékoré le dimanche 1er décembre 2024.

“La Délégation de l’Union européenne en Guinée a appris avec une grande tristesse le drame survenu au stade de N’Zérékoré le dimanche 1er décembre 2024. La Délégation présente ses sincères condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés”, a-t-il réagi dans un communiqué.

Selon le bilan provisoire du gouvernement, 56 personnes sont mortes dans la bousculade.

Ce drame survient dans un contexte déjà tendu en Guinée, où les violences politiques et les violations des droits humains sont de plus en plus préoccupantes.