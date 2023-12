Dans un entretien accordé à notre rédaction, le secrétaire fédéral de l’UFDG à Kankan est revenu sur le brouillage de certaines radios et la restriction de l’internet en Guinée.

La sortie du ministre Ousmane Gaoual Diallo affirmant que “l’internet n’est pas un droit” continue de faire réagir les acteurs sociopolitiques guinéens.

Pour Antoine Gogbo Guilavogui, ces propos du ministre porte-parole du gouvernement n’est pas une surprise pour lui. Il accuse d’ailleurs celui-ci d’être à l’origine des restrictions constatées actuellement. “C’est très bien fait, le peuple de Guinée comprendra qui était Ousmane Gaoual dans l’UFDG. Aujourd’hui, il est en train de monter ses preuves qu’est ce qu’il était ? Voilà maintenant qu’on le découvre, c’est lui qui critiquait le pouvoir d’Alpha Condé, touchait même sa vie privée. Si aujourd’hui, il se permet de perturber les radios et l’internet, vous comprendrez que c’est comme ça qu’il a vécu au sein de l’UFDG, c’est un profiteur, c’est quelqu’un qui cherche son pain quotidien. C’est une branche pourrie, des gens qu’on a ramassés un peu partout. Ousmane gaoual est venu dans le gouvernement de la transition là pour se servir et non pour servir le peuple de Guinée”. Affirme Antoine Dogbo Guilavogui.

Mamoudou Aimé Césaire Condé, correspondant régional à Kankan