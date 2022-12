Le Premier ministre, Dr Bernard Goumou vient d’annoncer une augmentation de 70%, sur la pension des fonctionnaires et une mesure de mensualisation des paiements. L’annonce a été faite ce jeudi 1 er décembre 2022.

C’est une bonne nouvelle pour les fonctionnaires guinéens ayant fait valoir leurs retraites. Désormais les pensionnaires entreront en possession de leur dûs chaque mois et dès la fin du mois de décembre 2022, c’est ce qu’a indiqué le Premier ministre, Dr Bernard Goumou.

«C’est avec plaisir et bonheur que le Gouvernement souhaite informer les bénéficiaires des pensions de retraite de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, de la mensualisation et de l’augmentation de 70% en moyenne des pensions de retraite et des allocations familiales à partir de ce mois de décembre 2022. Un effort particulier envers les petites pensions est consenti avec une augmentation de 120%. Les allocations familiales par enfant mineur scolarisé à charge vont être multipliées par 3, soit une revalorisation de 200% et seront versées tous les mois», a fait savoir Dr Bernard Goumou, dans une déclaration rendue publique ce 1er décembre 2022.

Selon le Premier ministre, le gouvernement guinéen reste engagé aux côtés des retraités pour lesquels «nous devons reconnaitre le service rendu à la Nation».