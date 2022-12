L’artiste Guinéen Bakary Doumbouya alias Fagabadoum accuse le ministère de la culture d’avoir plagié son projet. Selon l’artiste c’est un fléau qui gangrène le département de la culture. Il l’a fait savoir ce vendredi 2 décembre 2022, dans l’émission « Les grandes gueules ».

« C’est un fléau qui ne fait que gangrener le département de la culture. Qui n’est autre que le détournement, le vol des artistes pauvres que nous sommes. Ce n’est pas une première. Je me suis dit si je dois accompagner la transition il faut élaborer un projet. Donc, j’ai eu a élaboré un projet et je l’ai envoyé au ministère de la culture. J’ai déposé le projet depuis le 11 octobre 2022. C’est un projet qui parle de sensibilisation, paix et unité en République de Guinée pendant cette période transitoire. Ce projet consistait à organiser des points de presse, a accompagné des artistes dans les 33 préfectures de la Guinée, les huit 8 gouvernorats et les cinq 5 communes de la capitale. Après le ministère a tenu un point de presse sur le même sujet. Et, c’est mon sujet. Les objectifs globaux sont les mêmes », a expliqué l’artiste Bakary Doumbouya.

Face à ces accusations, la réaction du conseiller culturel au ministère de la culture ne s’est pas fait attendre. Selon Djessira Condé, c’est une manière pour ce jeune de faire du buzz afin de vendre son projet.

« Nous n’avons pas envie de polémiquer en tant qu’institutions avec une personne. Nous plantons nos activités et nous les réalisons sans faire attention à ces histoires qui viennent de nulle part. Pour nous, c’est une polémique qui n’a pas lieu d’être. À ma connaissance, il n’a pas déposé un projet chez-nous puisque je suis le conseiller culturel, donc personnellement tous les projets culturels peuvent faire le tour du cabinet mais ça finit toujours sur ma table. Peut-être c’est arrivé à mon insu mais je n’ai pas eu connaissance de ce projet. Je vois qu’il est dans une stratégie de marketing et cette stratégie, c’est la diffamation, de la calomnie. Et s’il est à la recherche du buzz pour vendre son projet, ce n’est pas comme ça. Si le monsieur pense que c’est lui qui a fait sortir le projet qu’il porte plainte. Et s’il continue ces diffamations et calomnie, il nous trouvera sur son chemin », avertis Djessira Condé.