Le VIH/SIDA est une maladie contagieuse qui continue de tuer en Guinée et le 1er décembre consacré à la lutte contre la maladie. A Labé, depuis 2006, près de 4000 séropositifs ont été enregistrés, mais seulement près de la moitié suivent un traitement.

« Depuis 2006 à nos jours, notre service a enregistré 3 940 personnes qui vivent avec le VIH/SIDA et seulement 1 696 parmi elles suivent le traitement et avec suivi régulier. Ces dernières fondent des familles et continuent à travailler normalement, et malgré le fait que le Covid-19 est beaucoup plus dans la tête des gens, il faut prendre garde. C’est pourquoi nous comptons avec nos partenaires, à travers une sono-tournante, des porte-à-porte et les centres de santé, faire des sensibilisations et aussi organiser des dépistages volontaires », a expliqué Dr Mamadou Houdy Bah, Directeur régional de la Santé de Labé.

Il y a eu beaucoup d’avancées, mais quelques soucis existent, regrette le responsable régional de la santé de Labé : « Les gens se marient sans connaître leurs statuts et après quelques temps d’autres découvrent que son partenaire est séropositif et c’est la déception ou la mort des conjoints.»

Tiguidanké Diallo, correspondante de Guinee360 à Labé