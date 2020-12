En trois matchs de Ligue 1 Salam, le Horoya Athletic Club n’a enregistré aucune victoire. Pire, le club a concédé deux défaites face à des modestes adversaires.

La saison commence très mal du côté du Horoya AC. Après ses trois premières sorties, le champion de Guinée ne compte qu’un petit point, obtenu face au Wakriya AC le 24 Novembre dernier, lors du match en retard de la 3e journée (nul 1-1).

Après sa défaite lors de sa première sortie (1-2 face à la Flamme Olympique), l’équipe d’Antonio Souaré s’est de nouveau pliée face à l’une des plus mauvaises équipes de ce début de saison de ligue 1. Bien portés par le jeune Ibrahima Doumbouya, joueur prêté par le Horoya AC et premier buteur de la soirée (51e sur pénalty), les Éléphants de Coleah n’ont eu aucune peine à venir à bout d’un Horoya AC très à court physiquement et largement dominé dans les duels. Les Éléphants feront même le break à la 77e sur un contre très bien négocié et scellent de façon définitive l’issue de cette rencontre.

Publicité

Ce second revers en 3 sorties témoigne de la fébrilité du grand HAC, qui, décidément, ne sait plus gagner. Une panne sèche à laquelle il faudra remédier rapidement surtout que la campagne africaine commence très bientôt. Élément de réponse le 07 décembre, lors d’un copieux Horoya – Loubha.

@JeuneElhadj