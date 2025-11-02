L’hôpital de l’Amitié Sino-guinéen (HASIGUI) vient d’inscrire son nom dans l’histoire médicale du pays. Dans une annonce publiée sur la page officielle de l’hôpital, l’établissement a révélé avoir réalisé, pour la première fois en Guinée, la pose d’un sphincter artificiel sur un patient souffrant d’incontinence urinaire après une opération de la prostate.

Cette intervention hautement technique, considérée comme une véritable prouesse chirurgicale, a été menée avec succès grâce à une collaboration entre des médecins guinéens et des spécialistes étrangers. Elle ouvre une nouvelle ère dans la chirurgie urologique avancée en Guinée.

Dirigée par le Pr Abdoulaye Bobo Diallo, initiateur du projet, et assisté du Dr Ibrahim Clozel Bah ainsi que de l’ensemble du personnel chirurgical, l’équipe a réussi une opération jusque-là inédite dans le pays. « Cette collaboration vise à promouvoir l’excellence médicale au sein des structures sanitaires guinéennes et à renforcer leurs capacités dans les domaines de la chirurgie avancée », a expliqué le Pr Bobo Diallo. Selon lui, cette réussite permettra au patient de « retrouver une fonction urinaire normale et contrôlée », améliorant considérablement sa qualité de vie.

Le Directeur général de HASIGUI, Dr Mohamed Diané, a salué cette performance qui, selon lui, illustre la montée en compétence du système hospitalier guinéen. Il a réaffirmé son engagement à soutenir activement ce type d’initiatives, qui « contribuent à élever le niveau de soins spécialisés et à réduire les évacuations sanitaires coûteuses vers l’étranger ».

Saluée comme une avancée médicale majeure, cette réussite marque un tournant décisif dans la prise en charge des pathologies urologiques complexes en Guinée, confirmant le potentiel des équipes locales à relever les défis de la médecine moderne.