Après leur promotion au grade de général, les officiers de l’armée guinéenne ont exprimé leur reconnaissance au Président de la transition. Cette rencontre s’est tenue le vendredi 1er novembre 2024 au Palais Mohamed V, en soirée. À l’issue de cet échange, le porte-parole de la présidence, le général de division Amara Camara, a rapporté les discussions avec le chef du CNRD.

Accompagné du chef d’état-major de l’armée, du haut commandant de la Gendarmerie nationale et autres, le général Camara s’est également prononcé sur les rumeurs de présence de coopérants militaires français au sein des forces de l’ordre et de l’armée guinéenne. Il a déclaré : « Il est clair que des accusations infondées circulent, prétendant que des bases étrangères seraient installées en Guinée. Je le dis et le répète : depuis 1958, il n’existe nulle part sur le territoire guinéen une portion où stationnerait un soldat étranger. La Guinée assume seule son intégrité territoriale et n’a besoin d’aucun pays pour garantir sa sécurité ou sa défense. Nous sommes fermes sur ce point. »

Le général de division a également tenu à rappeler, à l’attention de l’opinion nationale et internationale, que la Guinée ne servira jamais de bastion ou de base pour des forces visant à déstabiliser un pays voisin. « Que ces allégations soient clarifiées là où elles doivent l’être et interprétées comme il se doit », a-t-il affirmé.

Par ailleurs, le général Amara Camara a jugé « insultant pour la nation guinéenne » d’insinuer la présence d’une base militaire étrangère en Guinée. « Cela reviendrait à renier nos valeurs profondes. Nous sommes un peuple très fier et nous défendons notre souveraineté avec fierté », a-t-il conclu.