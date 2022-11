Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba continue à répondre aux questions des avocats de ses co-accusés, devant le tribunal criminel de Dixinn, ce mercredi 2 novembre 2022. Sept jours à la barre, l‘ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara garde toujours sa ligne de défense.

Dans sa réponse aux questions des avocats, le commandant Aboubacar Diakité a rejeté toutes les responsabilités du massacre du 28 septembre 2009, en les redirigeant vers son ancien patron, le capitaine Moussa Dadis Camara.

A la barre, il a fait sept (7) jours et il est resté droit dans ses bottes. Pour lui, c’est le président Dadis et ses proches qui ont planifié et orchestré les massacres des civiles au stade de Conakry.

Le président Dadis a-t-il ordonné le massacre?

«Le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut les mâter (…)», a rappelé Toumba Diakité, qui explique que ces expressions sont claires, et le capitaine Dadis a donné l’ordre dans un ton impératif, selon ses termes.