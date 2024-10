À l’occasion de la célébration du 66ème anniversaire de l’accession à l’indépendance de la République de Guinée, le Général Mamadi Doumbouya, président de la transition, a procédé au traditionnel dépôt de gerbes de fleurs à la Place des Martyrs.

Ce geste symbolique et solennel rend hommage à la mémoire des hommes et des femmes qui ont sacrifié leur vie pour la liberté, l’indépendance et la justice en Guinée. Comme chaque 2 octobre, le chef de l’État exprime publiquement, par cet acte, la reconnaissance de la nation pour leur sacrifice, rappelant ainsi leur rôle fondamental dans l’histoire du pays. Ce dépôt de gerbes symbolise également le respect, la gratitude et l’engagement à ne pas oublier leur lutte.

Ce mercredi matin, le Général Mamadi Doumbouya, accompagné de son épouse Lauriane Doumbouya, a rendu hommage à tous ces martyrs qui ont donné leur vie pour la nation guinéenne. Plusieurs autres personnalisés du pays, civiles et militaires, ont accompagné le chef de l’État au cours de cet exercice.

Après cette cérémonie, qui a duré quelques minutes, le président de la transition a regagné le Palais Mohamed V. Plus tard dans la journée, il est attendu à l’esplanade du stade du 28 septembre pour les défilés et parades militaires.