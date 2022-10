Ce dimanche 02 octobre 2022 marque la célébration du soixante quatrième anniversaire de la Guinée à son indépendance en 1958.

À cette occasion, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo a salué la mémoire des martyrs. « Je suis heureux de m’adresser à vous, chers compatriotes, pour vous souhaiter une bonne fête. C’est aussi l’occasion de saluer la mémoire de tous nos morts qui ont œuvré pour l’indépendance de notre pays ou qui ont versé leur sang pour la défense de nos droits et libertés », a déclaré l’ancien premier ministre.

La célébration de ce 64ème anniversaire de l’accession du pays à sn indépendance coïncide avec l’ouverture du procès des massacres du 28 septembre 2009. Ce procès historique qui suscite déjà un immense espoir, à en croire le président de l’UFDG, puisqu’il va mettre fin à l’impunité en assurant, pour la première fois dans l’histoire de la Guinée indépendante, le droit à la vérité, à la justice et à la réparation à des victimes de crimes de masse. « Je formule le vœu que notre Justice soit à la hauteur de la tâche et que jamais plus après un crime ne reste impuni dans notre pays», conclu Cellou Dalein Diallo.

Mamadou Kouyaté