La Guinée célèbre les festivités du soixante quatrième anniversaire de l’indépendance de la Guinée ce dimanche 02 octobre 2022. A cet effet, le président Mamadi Doumbouya a procédé au dépôt d’une gerbe de fleurs à la place des Martyrs dans la Commune Kaloum située à quelques mètres du palais Mohamed V.

Peu après l’accomplissement de cet acte, le président de la transition par même occasion a livré des messages: «Bonne fête à tous les Guinéens ici et ailleurs. Santé, prospérité et beaucoup d’énergie pour nous permettre sincèrement de traverser cette période et avoir un avenir meilleur pour nos enfants.»

Mamadou Kouyaté