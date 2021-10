Après une grande mobilisation pour célébrer cette 63ème année de l’indépendance de la Guinée au rond-point Tinkisso de 8h jusqu’à 9h, des citoyens ont rallié la place des martyrs avec une ambiance festive, portant des casquettes et tee-shirts faits spécialement pour la fête de l’indépendance.

C’est à 10h que les autorités sont arrivées à la place des Martyrs. Après avoir effectué le dépôt de gerbe des fleurs, le gouverneur de région, le colonel Tamba Kalas Tolno, a appelé à l’unité: « Notre pays vient de loin, car dans le renforcement des acquis démocratiques, plusieurs de nos compatriotes ont perdu la vie et d’autres des biens matériels immenses à cause de leur simple volonté exprimée. Et comme vous le savez, cette célébration de l’indépendance cette année a été marquée par deux événements majeurs, celui du changement de régime qui appelle à l’unité nationale et la cohésion sociale et surtout à la consolidation de la paix. Nos pensées vont vers nos devanciers qui se sont battus pour nous rendre notre indépendance aujourd’hui. Il nous revient de reprendre en main l’héritage qu’ils nous ont laissé afin de bâtir notre pays dans le développement souhaité par nous CNRD qui se fixe pour objectif l’amélioration des conditions de vie des citoyens afin de faire de la Guinée un pays démocratique. Aujourd’hui force est de reconnaître que malgré nos richesses du sol et du sous-sol, notre pays n’arrive pas à s’offrir ce bonheur tant souhaité. Saisissons cette opportunité pour mettre en avant le pardon, respecter les lois et aussi ne pas négliger les règles de lutte contre le Covid-19, Ebola et autres qui pourraient ralentir nos activités. »

La célébration s’est achevée par les bénédictions du grand imam de Labé, Elhadj Mamadou Badrou Bah et l’assainissement des places publiques.

Tiguidanke Diallo, correspondante de Guinée360 à Labé