Le cancer de sein , le cancer du col de l’utérus sont très fréquent dans notre pays. Une situation qui amène les médecins à interpeller la population sur ce fléau. Dans une interview qu’il a accordée à notre rédaction ce vendredi 02 octobre 2020 Pr Bangaly Traoré, chirurgien cancérologue, est revenu sur quelques statistiques de la maladie dans le pays.

Selon le Pr Bangaly Traoré « le cancer du col de l’utérus atteint plus de 1850 femmes en Guinée par an et plus de 1500 décès par an. Le cancer du sein atteint près de 700 à 800 cas annuels avec un peu plus de 400 à 500 décès. Ces deux cancers réunis représentent plus de 36% de l’ensemble des cancers et entrainent plus de 2000 décès par an. »

Il ajoute que pour ces deux cancers, il y a des facteurs qui interviennent : « Il y a deux catégories. Il y a ceux sur lesquels on peut faire la prévention première et les facteurs sur lesquels on ne peut pas faire de prévention. Pour le cancer du sein, la prévention première c’est la consommation du tabac, une alimentation pauvre en fruits et légumes riches en graisse et puis un manque d’activité physique régulière et un déficit humanitaire. Donc ces 3 facteurs multiplient les risques. Pour le cancer du col de l’utérus c’est l’infection par le virus popullo humain qui est sexuellement transmissible. Il y a aussi la consommation du tabac et le déficit humanitaire. Les rapports sexuels précoces prédisposent le développement des infections sexuellement transmissible qui potentialisent le risque d’infection et naturellement ces deux cancers sont liés à l’âge ».

Plus loin, Pr Bangaly Traoré explique la manière dont se manifestent ces cancers avant d’ajouter que ceux-ci C évoluent longtemps à bas bruit: « Le cancer du col de l’utérus se manifeste entre autres par un saignement vaginal qui survient après les rapports sexuels. Il y aussi les douleurs pendant les rapports sexuels. Pour celui du sein il y a la perception d’une boule dans les seins, il y a l’écoulement sanguinolent au niveau des mamelons, et éventuellement des petites plaies autour du mamelon. Ces cancers du col de l’utérus restent pendant 7 à 12 ans et évoluent à bas bruit« .

Pour terminer, Pr Bangaly Traoré invite les femmes à se faire dépister: « Il faut que les filles viennent faire le dépistage dans les Centres médicaux communaux (CMC) pour le cancer du col de l’utérus et du sein afin de se situer sur leur situation de santé et aussi prévenir la maladie. Aux autorités de faire en sorte qu’il y ait des centres de dépistage afin de réduire le taux de mortalité.«