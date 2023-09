Dans son intervention à la télévision nationale le 30 août 2023, dans l’émission “Le gouvernement vous écoute”, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique a fait le point sur la situation d’importation et de distribution des médicaments impropres à la santé.

En Guinée, le trafic, la fabrication et la vente illégales de produits pharmaceutiques sont profondément enracinés et sont devenus une activité lucrative, dont de nombreuses familles en dépendent. À sa prise de pouvoir en septembre 2021, le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) de Mamady Doumbouya a tenté à plusieurs reprises de freiner le trafic et la vente de médicaments illicites.

Le ministre Péthé Diallo qualifie ce commerce de « véritable problème de santé publique en Guinée ». À l’en croire, à date, son département ainsi que les autorités judiciaire ont presque réussi à mettre fin à la vente illégal des médicaments en Guinée.

“Nous avons presque réussi a fermé complètement le processus illégal d’importation et de distribution des médicaments impropres à la santé. Quand nous avons reçu l’ordre du président, nous avons commencé par saisir tout ce qui était au port de Conakry et dans les frontières. Nous avons arraisonné près de 242 conteneur de 40 pieds contenant des médicaments impropres à la consommation. Nous l’avons fait avec la justice, les investigations de la gendarmerie et le laboratoire national de contrôle des médicament, en présence des propriétaires, nous avons envoyé au laboratoire. Les instructions du président étaient de détruire tous les médicaments impropres à la consommation”, explique le ministre Mamadou Péthé Diallo.