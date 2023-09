A quelques jours de la manifestation des forces vives de Guinée projetée le 5 septembre 2023 marquant la date anniversaire de l’avènement du CNRD au pouvoir, le porte-parole du gouvernement multiplie les sorties pour appeler les responsables des FVG à la prudence.

Alors que les acteurs réunis au sein de cette entité maintiennent leur mot d’ordre, Ousmane Gaoual Diallo lui, pense qu’ils doivent donner une chance à la négociation.

“Je lance un appel à la classe politique guinéenne, qu’elle fasse preuve de responsabilité, qu’elle saisisse cette opportunité de dialoguer qui est toujours disponible. Il est possible de manifester, mais il est également possible de se réunir autour de la table pour discuter. Ces deux approches ne sont pas incompatibles, et il est de notre devoir de trouver des mécanismes de résolution des crises qui favorisent la paix et le progrès de notre nation”, a lancé le porte-parole du gouvernement à travers un post sur son compte Facebook.

Le ministre estime qu’il est temps de mettre entre parenthèses certaines contradictions pour célébrer les acquis.

Il salue la constance du gouvernement qui n’a pas fermé la porte du dialogue. Pour lui, il est de la responsabilité de faire en sorte que l’exercice du droit de manifester ne soit pas une source de violence qui risque d’occasionner des victimes.

“Je tiens à rappeler que notre pays la Guinée est notre bien commun. Il y a des moments où peut-être il faut mettre entre parenthèses certaines contradictions pour célébrer ce que nous avons en commun. Cela ne signifie pas que nous devons oublier nos désaccords, mais peut-être que nous allons donner une chance à la différenciation entre les événements. Il est de la plus haute responsabilité que l’exercice de nos droits ne se transforme pas en une source de violence, de victimes et de traumatisme pour notre nation. C’est pourquoi je salue la constance du gouvernement à maintenir ouverte la table de négociation et à offrir des places vacantes pour tous ceux qui souhaitent participer au dialogue”.

Les crises, les contradictions et les débats politiques existeront toujours dans le pays, rappelle le porte-parole du gouvernement.

Cependant, il est essentiel pour les acteurs politiques et le gouvernement, de travailler ensemble pour les résoudre de manière constructive, a conclu Ousmane Gaoual Diallo.