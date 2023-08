Un coup d’Etat en préparation aurait été déjoué en Sierra Leone. Des individus voulant renverser le président Julius Maada Bio et les institutions du pays ont été arrêtés. C’est ce qu’annoncé lundi 31 juillet 2023, les autorités sierra-leonaises. Qui étaient impliqués ? Comment voulaient-ils procéder ? Guinee360.com vous livre les détails.

Selon la communication officielle, les services de renseignements du pays ont reçu des informations concernant les activités de certaines personnes, dont des officiers supérieurs de l’armée, qui s’emploient à saper la paix et la tranquillité de l’État et à déchaîner la violence contre des citoyens pacifiques de la Sierra Léon. Plusieurs individus ont été arrêtés par la suite.

On ne connaît pas encore combien ni leurs noms, mais les autorités ont assuré que « les suspects assistent la police dans les enquêtes ». Ce ‘’prétendu coup d’État’’ impliquerait des personnes vivant dans le pays et à l’étranger (civiles et militaires).

Comment voulaient-ils procéder ?

D’après le document consulté par Guinee360.com, les enquêtes préliminaires ont révélé que ces individus prévoyaient d’utiliser de prétendues manifestations pacifiques entre le 7 et le 10 août 2023, pour déclencher des attaques violentes contre les institutions de l’État et des citoyens pacifiques.

Les autorités sécuritaires rassurent que la situation est entièrement sous contrôle.

Peut-on craindre l’effet contagion des coups d’Etat en Afrique de l’Ouest ? Ou des purges contre des individus jugés gênants par les autorités ?