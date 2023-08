L’évolution de la situation politique au Niger fortement dominée par le renversement du pouvoir de Mohamed Bazoum, est suivie de près au sein de la classe politique guinéenne. Plusieurs acteurs désapprouvent la position que la junte guinéenne, malienne et burkinabè affiche face à la démarche de la CEDEAO qui consiste à déloger les putschistes au palais présidentiel à Niamey.

Rafiou Sow président du parti du renouveau et du progrès (PRP) et membre de l’ANAD, qualifie cette position de ces trois pays dirigés par les militaires d’un «non évènement».

«Quand ces pays disent que si la CEDEAO décide d’envoyer une force militaire au Niger que c’est une déclaration de guerre, ils n’arrivent même pas à sécuriser leurs propres territoires. Le Mali et le Burkina, aucun des deux pays ne contrôle 30% de son territoire. C’est du panafricanisme qui frise le ridicule», estime cet acteur politique.

Selon plusieurs indiscrétions, si la CEDEAO déploie une force d’interposition au Niger, ces trois pays en transition n’écartent pas l’idée d’exiger la dissolution de la CEDEAO. Au cours de cet entretien qu’il nous a accordé, le leader du parti PRP, soutient que cela traduit la volonté des militaires de confisquer le pouvoir.

«C’est une preuve palpable que la junte guinéenne et toutes les autres juntes veulent se maintenir indéfiniment au pouvoir. Si non les raisons pour lesquelles il y a eu un Coup d’Etat en Guinée, au Burkina, au Mali et au Niger sont totalement différentes».

Sur le cas précis de la Guinée, Rafiou Sow rappelle qu’il y a eu d’abord un coup d’Etat constitutionnel qui a permis à l’ancien président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Malheureusement, déplore-t-il, le CNRD qui est venu comme un sauveur, est devenu lui-même une source de problème pour le pays.

«Nous nous pensions que le coup d’Etat militaire était venu pour rectifier cela, malheureusement, ils sont venus pour assouvir et servir leurs propres intérêts. Donc, c’est une preuve que la junte guinéenne veut s’éterniser au pouvoir. Nous l’avons dénoncé et nous le dénonçons couramment. Donc il y a des preuves qui viennent confirmer cela».

Selon ce membre de l’ANAD, c’est l’amateurisme et l’incompétence au sommet de l’Etat qui poussent les dirigeants actuels de ces pays en transition de s’engager dans un bras de fer avec l’institution ouest africain.

«Ces trois juntes amusent la galerie, mais quand la médiocrité est au sommet de l’Etat c’est exactement ce qui arrive. Si la CEDEAO intervient au Niger, ils peuvent dénoncer et crier, mais ils ne peuvent rien», conclut-il.