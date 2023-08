Le président du Niger, Mohamed Bazoum, a été renversé, le mercredi 26 juillet 2023. C’est le 5e putsch dans la sous-région depuis 2020 si on prend en compte les deux coups d’Etat perpétrés par Assimi Goïta au Mali. Pour éviter les effets de contagion dans d’autres pays, la Cedeao entend mettre fin à la défiance des putschistes.

Sur les 15 Etats membres de la Cedeao, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso sont en transition militaire. Et maintenant, le Niger qui est venu s’ajouter. Le syndrome risque de toucher d’autre pays. En Sierra, une tentative de coup d’Etat contre le président Maada Bio a été déjouée, le 1er août.

En 2022, le régime Embalo avait également été secoué par une tentative de pustch. À cette allure, la sous-région risque de tomber sous le contrôle des juntes.

Après avoir laissé passer les coups d’Etat constitutionnels au Togo, en Guinée et en Côte d’ivoire, et les coup d’Etat militaires au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, la Cedeao prend conscience de la menace qui pèse sur elle et joue sa propre survie. Elle veut rédorer son image à travers une intervention militaire pour rétablir l’ordre constitutionnel au Niger.

Jusque-là, incapable de faire respecter les chronogrammes de transition aux différentes juntes, en dépit des multiples sanctions, la Cedeao parviendra-t-elle à arrêter les putschistes solidaires entre eux?

Une réunion des chefs d’état-major de la Cedeao s’est déjà ouverte, ce 2 août à Abuja, et se poursuivra jusqu’au 4 août avec pour objectif de définir les voies et moyens de lancer une opération militaire contre la junte nigérienne. À laquelle réunion d’ailleurs, les chefs d’état-major du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée Bissau sont absents.

Cette décision de la Cedeao ne fait pas l’unanimité. Le Sénat nigérian, quant à elle, a voté contre toute participation de son armée à l’intervention militaire contre la junte nigérienne qui a déposé Mohamed Bazoum.

Depuis sa création le 28 mai 1975, l’organisation sous-régionale s’est assignée la mission principale de favoriser l’intégration en promouvant la paix au sein des Etats. La Cedeao- qui joue sa survie- ira-t-elle jusqu’à déloger la junte nigérienne ? Retour sur les différentes interventions militaires de la Cedeao.

Au cours de ces trois dernières décennies, s’appuyant sur sa Brigade de surveillance du cessez-le-feu (Ecomog, en anglais), la Cedeao est intervenue à plusieurs reprises pour mettre un terme aux guerres civiles au Libéria (1999), en Sierra Leone (1997-2000) et en Guinée-Bissau (1998-1999 et 2012). Ainsi qu’en Côte d’Ivoire (2003-2004) et en Gambie (2017).