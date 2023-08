Le président du parti Alliance pour le changement et le progrès (ACP), croit fermement à un glissement du chronogramme de la transition guinéenne. Pour Dr Ben Youssouf Keita, l’évolution des travaux d’exécution de ce chronogramme fixé à 24 mois ne rassure pas les acteurs politiques locaux.

« Il n’y a pas d’avancement, il n y a pas de volonté. Nous sommes très mal partis, nous sommes très mal barrés. Ce qui est clair, préparons-nous psychologiquement à un glissement du chronogramme de la transition », a déclaré Ben Youssouf.

En plus du retard enregistré dans la réalisation des 10 étapes du processus de retour à l’ordre constitutionnel, déclinées par la junte, le leader du parti ACP pense que la mobilisation des fonds pour le financement des différentes activités risque aussi d’occasionner un glissement.

«On parle de 6 mille milliards gnf, soit 600 millions de dollars Us. La Guinée a déjà fait 500 milliards de francs guinéens, ce qui donne quelque chose de 30 millions, mais il reste pratiquement 550 millions de dollars à mobiliser encore. Et en cette période de vache maigre, de conflit international et surtout de cette instabilité en Afrique, ce n’est pas facile que la CEDEAO, l’occident ou les Etats-Unis qui sont les bailleurs de fonds, mettent les mains à la poche pour quelque transition qu’elle soit pour le moment », a souligné Ben Youssouf Keita ce mercredi dans l’émission « Le scanner » chez nos confrères de Cavi médias.