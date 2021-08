Le président de l’UFDG invite Guinéens à la vigilance et à observer les gestes barrières pour se protéger contre la Covid-19.

Cet appel de Cellou Dalein Diallo fait suite à la prolifération du variant Delta, qui selon les spécialistes, est plus agressif.

«Face à la prolifération dans notre pays du variant Delta de la Covid-19, le plus contagieux des variants connus, j’exhorte tous mes compatriotes à redoubler de vigilance et à observer scrupuleusement les gestes barrières et le port du masque. Protégeons-nous et protégeons les autres», a lancé l’ancien Premier ministre sur sa page Facebook.