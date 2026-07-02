Mairie de Lambanyi : journalistes expulsés, téléphones confisqués et dispositif sécuritaire renforcé pour l’élection du maire

À l’occasion de l’élection du maire et des adjoints de la commune de Lambanyi, un important dispositif sécuritaire a été déployé autour de la mairie. Les journalistes ont été expulsés de la salle de la session inaugurale des conseillers communaux, tandis que les téléphones des élus ont été retirés et les prises d’images interdites. Plusieurs personnes ont également été interpellées par les forces de sécurité.

À la mairie de Lambanyi, un important dispositif sécuritaire est déployé depuis les premières heures de la matinée. Toutes les voies d’accès au siège de la commune sont filtrées par des agents de la police, appuyés par plusieurs pick-up des forces de sécurité.

À notre arrivée, aux environs de 8h30, les agents postés à l’entrée ont systématiquement procédé à la fouille des sacs de toutes les personnes souhaitant accéder à l’enceinte de la mairie.

Les journalistes ont ensuite été autorisés à entrer dans la salle où étaient déjà installés plusieurs conseillers communaux. Toutefois, moins de quinze minutes plus tard, un agent de police leur a ordonné de quitter les lieux.

Interrogée sur les raisons de cette décision, l’agente a répondu : « C’est un ordre venant de la hiérarchie. Soit vous obéissez, soit je vous expulse de la cour.»

Selon les constatations de notre rédaction, les téléphones portables des conseillers communaux présents dans la salle ont également été retirés sur instruction des forces de sécurité. Les journalistes, quant à eux, ont été maintenus à bonne distance du bâtiment et n’ont pas été autorisés à réaliser des prises de vue.

Par ailleurs, plusieurs personnes ont été interpellées aux abords de la mairie avant d’être conduites par les forces de l’ordre vers une destination qui n’était pas connue au moment de la rédaction de cet article.

Nous y reviendrons.