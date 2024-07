Les fortes pluies qui se sont abattues sur Conakry et ses environs, dans la nuit de lundi à mardi 2 juillet 2024, ont causé des pertes en vies humaines et d’importants dégâts matériels. À Kagbelen, 3 personnes, dont une femme enceinte et 2 enfants, ont été emportées par les eaux.

L’information a été confirmée par Mamadou Cellou Diallo, secrétaire général adjoint du quartier Tobolon. Selon lui, le corps de la femme enceinte a été retrouvé ce matin au bord de la mer par des agents des forces de sécurité. Les 2 autres restent, pour le moment, introuvables.

Les sapeurs-pompiers et les forces de sécurité s’activent dans la recherche des disparus.

Dans la commune de Ratoma, plusieurs concessions ont été inondées dans le quartier Taouyah.