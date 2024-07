Le Premier ministre Bah Oury a officiellement lancé, lundi 1er juillet 2024, à Boké, les activités du Fonds de Développement Économique Local (FODEL). Cette initiative vise à dynamiser l’économie locale et à améliorer les conditions de vie des communautés riveraines des zones minières.

Lors de son discours inaugural, Bah Oury a insisté sur le rôle crucial que doivent jouer les sociétés minières dans le développement économique du pays. Il a souligné l’importance de l’exploitation minière en conformité avec le Code minier et le paiement des taxes, redevances et impôts.

« Ce que l’on attend des sociétés minières, c’est qu’elles exploitent en conformité avec le Code minier et qu’elles paient les taxes, les redevances et les impôts», a déclaré le Premier ministre.

Il a fermement indiqué que les responsabilités des sociétés minières ne devraient pas s’étendre à des domaines tels que la construction de routes, de ponts, d’écoles, ou encore la fourniture d’eau et d’électricité. « Ce qu’on doit demander à la société minière, c’est d’être en conformité avec le code minier, payer sa part dans le cadre de la contribution au budget national. C’est extrêmement important », a-t-il martelé.

Le chef du gouvernement a également appelé à une redéfinition des rapports entre l’État et les sociétés minières pour instaurer une véritable culture de partenariat, et non une culture d’assistanat. «C’est très important de veiller à ça. Donc, les sociétés minières, il faut qu’elles fassent leur travail, leur part et que les responsables fassent la leur aussi», a-t-il conclu.

Le lancement du FODEL à Boké marque une étape significative dans la promotion d’un développement durable et équitable en Guinée, avec une attention particulière portée à l’implication des communautés locales dans la gestion et l’utilisation des ressources générées par l’exploitation minière.

Ce fonds est destiné à financer des projets locaux prioritaires, améliorant ainsi l’infrastructure, l’éducation, la santé et d’autres secteurs clés pour les habitants de Boké et ceux des autres régions minières.