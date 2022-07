Le président du parti de l’espoir pour le développement national (PEDN) a réitéré ce samedi 2 juillet, sa volonté à poursuivre sa participation au processus du dialogue de dialogue en Guinée. C’était au cours de l’assemblée générale de son parti.

Contrairement à nombreux acteurs politiques et sociaux, le président du PEDN s’est montré rassuré que le cadre de dialogue est une bonne initiative.

«Nous allons prendre part bien-sûr. Nous y croyons, il faut que ceux qui en doutent aient des preuves qu’on ne doit pas en douter. Et ces preuves-là viennent essentiellement du gouvernement et du CNRD. Quand on parle de dialogue il faut qu’on sache que c’est exigeant pour tous ceux qui y participent. Maintenant la balle est partie, le premier ministre ou celui de l’Administration du Territoire nous dira exactement où nous en sommes et comment reprendre ces assises pour que le pays aille vers l’objectif fixé ; à savoir le chronogramme, tout ce qui doit être inscrit là-dans pour qu’on en discute, en toute sérénité et que cela ne soit pas entacher par les marches, les violences qui ne feront que perdre du temps à la transition», ,a-t-il affirmé.

Lansana Kouyaté a appelé les Guinéens à se parler afin de sortir le pays de cette impasse politique : «Il faut que nous croyons à nous même. Il faut que les Guinéens aiment les guinéens. Aux guinéens de se parler, d’échanger pour savoir exactement, fondamentalement comment tirer le pays de la situation dans laquelle il se trouve.»