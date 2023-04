En déplacement chez Valenciennes, Paris FC a réussi un joli coup en s’imposant (4-5) grâce à un retentissant triplé de l’attaquant guinéen Morgan Guilavogui.

Paris FC et Valenciennes ont assuré le spectacle ce samedi soir au Stade du Hainaut à l’occasion de la 19e journée de Ligue 2 BTK. Au total, le match a enregistré 9 buts avec un scénario improbable dans lequel Morgan Guilavogui a brillé de mille feux. Auteur d’un triplé (33′, 38’ et 58’) et passeur décisif sur le but de la victoire inscrit par Khalid Boutaib en fin de match (4-5, score final), le guinéen a permis à son club d’arracher une victoire importante, la 11e de la saison.

Pour Morgan, il s’agit tout simplement du premier triplé de sa carrière. Sur la saison, il compte déjà 13 buts en 25 matchs disputés.