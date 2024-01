Ce n’est un secret pour personne, la Guinée traverse une crise économique importante. Le ministre du Budget va jusqu’à qualifier la situation de “galère” que les Guinéens devraient gérer.

Dr Lanciné Condé était, dimanche 31 janvier 2023, devant les conseillers nationaux. Répondant aux questions des conseillers sur les coupes budgétaires constatées dans la Loi de finances initiale 2024, il n’est pas allé du dos de la cuillère. Il a expliqué clairement que la Guinée est en manque de ressources et les besoins sont énormes.

« Je m’excuse, le terme n’est pas approprié, mais il faut appeler les choses par leurs noms, nous devons gérer la galère. Il y a peu de ressources et beaucoup de dépenses. Donc il faut prioriser et envoyer un peu sur chaque secteur pour s’assurer qu’on reste robuste jusqu’au bout. C’est cela qu’on est en train de faire et si les ressources le permettent, les efforts vont augmenter en échelle », souligne Dr Lanciné Condé, ministre du Budget.

Il a suggéré, par ailleurs, qu’au courant 2024, la Loi de finances rectificative intervienne plus tôt et plus d’une fois contrairement aux années précédentes. Il a souhaité aussi que ces occasions servent d’opportunités pour trouver des financements complémentaires pour certains secteurs.