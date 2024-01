Depuis l’étranger où il séjourne, le président du parti Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée (UDRG) a réagi au discours adresse à la nation du président de la transition à l’occasion du nouvel an.

Bah Oury salue l’annonce du référendum constitutionnel prévu en 2024 selon Colonel Mamadi Doumbouya. Il précise que cette question était inscrite d’ailleurs dans l’agenda de 2024. “La question du référendum pour l’adoption de la nouvelle constitution a été bel et bien inscrite dans le cadre de l’année 2024. Il va de soi que ceci va de pair avec l’adoption et la possibilité d’avoir un fichier électoral qui s’appuiera sur le programme national de recensement administratif à vocation d’état civil”, a réagit-il.

Poursuivant, Bah Oury a insisté sur la nécessité pour la Guinée d’avoir un fichier électoral en 2024.

S’agissant de la mise en place des délégations spéciales annoncée pour le premier trimestre 2024, le leader de l’UDRG salue cette démarche qui vise à garantir la “neutralité”.

“La mise en place des délégations spéciales permettra d’assurer une neutralité beaucoup plus large, pour permettre aux uns et aux autres, de choisir et d’élire les meilleurs pour les prochaines consultations communales en toute connaissance de cause”.