Énergie, mines, agriculture: Alpha Condé présente son bilan décennal…

En s’adressant à la nation en cette fin d’année, le président de la République s’est félicité du bilan de ses 10 années de gouvernance qui, à l’en croire, a pu satisfaire les besoins des citoyens dans certains domaines.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2010 à nos jours, Alpha Condé déclare avoir posé des actes ayant permis à la Guinée d’être à l’abri de certaines crises majeures auxquelles ont été confrontés d’autres pays de la sous-région.

« Notre croissance économique de plus de 6% est au-dessus de la moyenne de la région », se réjouit le président en indiquant que sa gouvernance a radicalement amélioré le cadre macroéconomique national, en rétablissant les grands équilibres économiques, en réduisant le taux d’inflation de 21 à 8%.

La politique, explique Alpha Condé, a consisté à maitriser le déficit budgétaire, à soutenir le taux de couverture des importations de la Banque centrale qui était à peine d’un mois en 2010. C’est cela, poursuit-il, a contribué, en 2012, à rétablir le climat de confiance entre la Guinée et le FMI et la Banque mondiale avec l’accès de la Guinée au programme Pays pauvres très endettés (PPTE).

“Nous avons conclu des grands projets comme l’accord cadre de 20 milliards de dollars avec la Chine pour investir dans les secteurs vitaux de notre économie comme la construction des routes, l’assainissement et la réhabilitation des voiries urbaines. L’accord sur les 21 milliards du groupe consultatif de Paris 2016-2020, dont la moitié des ressources a déjà été décaissée pour 2019, est également un signal positif de nos partenaires techniques et financiers à notre égard”.

Énergie

Sur le plan énergétique, Alpha Condé cite le barrage de Kaléta 240 mégawatt depuis 2015, et Souapiti en 2020 avec une capacité de 450 mégawatt suivi du barrage d’Amaria d’un potentiel de 300 mégawatt avec pour objectif d’atteindre une capacité de 900 mégawatts en 2020. Ainsi que le barrage de Koukoutamba d’une capacité de 200 mégawatt.

Secteur agricole

De 5000 tonnes en 2010, la production agricole bénéficie aujourd’hui de 100.000 tonnes d’engrais pour soutenir le secteur. “Le soutien en matière d’intrants et d’équipements agricoles a permis de booster considérablement la production agricole vivrière entre 2011 à 2019. L’agriculture, est aujourd’hui un levier important pour le développement de la Guinée. Premier employeur, le secteur de l’agriculture joue un rôle clé dans la réduction de la pauvreté et le développement rural : il assure les revenus de 57 % des ménages ruraux et l’emploi de 52 % de la main-d’œuvre”, affirme-t-il.

Mines

Le chef de l’Etat s’est egalement réjouit “des progrès notables accomplis dans le secteur avec la mobilisation de plus de 10 milliards de dollars, dont plus de 3 milliards de dollars actuellement en cours d’exécution sur le terrain, presque le double de ceux investis sur les 52 ans d’indépendance. Cette nouvelle dynamique a permis de créer plus de 17 000 emplois directs et plus de 50 000 emplois indirects de 2011 à fin 2018”.

De 13 millions de tonnes en 2010, le président annonce que la production de bauxite atteindra presque sûrement 100.000.000 de tonnes en 2020.