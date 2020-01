Lutte contre le 3e mandat en Guinée: le GOHA demande aux populations de s’approvisionner en vivres

Dans le cadre de la lutte contre le changement constitutionnel en Guinée, le front national pour la défense de la Constitution (FNDC) promet d’intensifier les protestations à partir du 13 janvier prochain. Le groupe organisé des hommes d’affaires (GOHA) membre de ce front a dans une déclaration publiée ce jeudi 2 janvier 2020, demandé aux populations de s’approvisionner en vivres pour pouvoir tenir lors des prochaines fermetures des marchés.

« Le Groupe Organisé des Hommes d’Affaires tient d’abord à remercier le FNDC pour avoir accepté de reporter la marche qui était prévue le 26 Décembre 2019 au 6 janvier ; Permettant ainsi à nos frères chrétiens de célébrer leurs fêtes en toute quiétude. De ce fait, le Groupe Organisé des Hommes d’Affaires (GOHA): Invite tous ses membres à se mobiliser massivement le 6 janvier prochain afin que cette marche pacifique soit un succès témoignant le refus des opérateurs économiques de soutenir un changement de constitution, à plus forte raison d’un troisième mandat du président actuel ; Rappelle aux opérateurs économiques, qu’après la marche du 06 décembre, tout Guinéen, de quelque bord qu’il soit est invité à participer à une résistance active et permanente à travers des manifestations quotidiennes de grandes envergures, à partir du 13 janvier 2020 sur toute l’étendue du territoire national et devant nos ambassades à l’étranger », entame-t-on dans cette déclaration.

Et de poursuivre: « À cet effet, le Groupe Organisé des Hommes d’Affaires (GOHA) invite l’ensemble des opérateurs économiques à fermer magasins, boutiques, marchés, stations et autres lieux de commerce sur l’ensemble du territoire national afin d’apporter notre soutien à ces actes de désobéissance civile. En effet, le Groupe Organisé des Hommes d’Affaires rappelle aux opérateurs économiques si besoin était, que depuis près de dix ans, le régime actuel ne nous a nourri que des fausses promesses non réalisées, notamment celle de rembourser les opérateurs économiques victimes lors des différentes crises sociopolitiques que le pays a traversées. Le GOHA s’excuse auprès des citoyens pour tout désagrément que cette mesure pourra causer et Invite les paisibles populations du pays à faire des provisions afin de pouvoir tenir lors de la fermeture des différents commerces ».