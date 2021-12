Le Colonel Mamadi Doumbouya a de nouveau meublé certains départements ministériels, à travers une série de décrets diffusés à la Télévision nationale, ce mercredi 1er novembre 2021.

Ils s’agit entre autres de:

– Kaba Mohamed Billy, nommé Secrétaire général au ministère de la Jeunesse et des Sports ;

– Keita Moustapha Kobélé, nommé Secrétaire général au Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation;

– Kamano Benoit, nommé Secrétaire général adjoint du gouvernement ;

– Kaba Amara Camara, nommé Secrétaire général au ministère de la Pêche et de l’économie Maritime ;

– Gueye Ibrahim kalil, nommé chef de cabinet au ministère de la pêche et de l’économie Maritime ;

– Madame Barry Aïssatou, nommée chef de cabinet au ministère de la promotion féminine de l’enfance et des personnes vulnérables.