Après avoir passé plus de deux mois dans les locaux du Palais Roi Mohamed V, l’ancien président Alpha Condé a été transféré au domicile de son épouse, lundi 29 novembre 2021. Le porte-parole du gouvernement estime que ceci est une manière de ramener l’ancien locataire de Sékoutoureyah dans sa famille.

«Le mettre aujourd’hui dans la résidence de son épouse, c’est quand-même gage qu’on le ramène dans sa famille. Parce que là où il était, les gens ont pensé qu’il est en prison. On l’a retourné dans sa famille et on lui donne une sécurité nécessaire à son statut», a rassuré le porte-parole du gouvernement de la transition.

S’agit-il d’une pression de la CEDEAO?

D’aucuns estiment que le fait de transférer Alpha Condé à Landréah, serait le résultat d’une pression de l’institution sous-régionale. Au contraire, le ministre Ousmane Gaoual a affirmé qu’on demande la mise en liberté d’une personne qui est prison. Pourtant, ajoute-t-il, Alpha Condé n’a pas été un prisonnier des nouvelles autorités.

Plus loin, le porte-parole du gouvernement a témoigné que l’ancien président de la République de Guinée, a lui-même refusé de rencontrer des cadres du RPG Arc-en-ciel. «Il y a eu des cadres qui ont voulu le rencontrer, il a dit non…»

Si Alpha Condé doit être prisonnier, ce sera à la suite d’une procédure judiciaire à bonne et due forme qui garantit ses droits.