Deux magistrats ayant joué un rôle central dans le procès du massacre du 28 septembre 2009 ont été promus à de nouvelles responsabilités au sein de l’appareil judiciaire guinéen. Il s’agit du juge Ibrahima Sory II Tounkara et du procureur Algassimou Diallo, tous deux désormais appelés à exercer à des postes stratégiques.

A travers une série de décrets lus ce samedi 1er novembre 2025 sur la RTG, Ibrahima Sory II Tounkara, jusque-là président du Tribunal de première instance (TPI) de Dixinn, a été nommé président de la Cour d’appel de Conakry. De son côté, Algassimou Diallo, procureur de la République près le même tribunal, a été promu procureur général près la Cour d’appel de Kankan.

Ces nominations interviennent un an après la clôture du procès du massacre du 28 septembre 2009, un événement majeur de l’histoire judiciaire guinéenne.

Ce procès, ouvert en 2022 après plus d’une décennie d’attente, avait permis de juger plusieurs anciens responsables militaires et politiques accusés de crimes commis lors de la répression sanglante d’une manifestation de l’opposition contre la candidature du Capitaine Moussa Dadis Camara en 2009.

Le juge Tounkara, en tant que président du tribunal, et le procureur Diallo, représentant le ministère public, s’étaient distingués par leur rigueur et leur sens du devoir tout au long de ce procès.