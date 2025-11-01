Le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a signé ce dimanche 1er novembre 2025 un décret portant création du Comité stratégique de suivi du projet Simandou (CSS), encore appelé Simandou-UNCSS. Placé sous son autorité directe, cet organe a pour mission de garantir la mise en œuvre rigoureuse du plus grand projet minier du pays et des infrastructures ferroviaires et portuaires qui l’accompagnent.

Le CSS se voit confier une double mission : veiller à l’application stricte des accords contractuels signés, notamment l’accord-cadre du 25 mars 2022, et assurer l’alignement du projet sur la vision nationale de développement à long terme, à travers le programme Simandou 2040. Il devra en outre superviser la mise en œuvre du contenu local, suivre les négociations avec les partenaires et garantir que les objectifs stratégiques de l’État soient atteints.

Le rôle du comité ne se limite pas au domaine minier. Selon le décret, il devient un instrument central de pilotage du développement socio-économique durable de la Guinée. À ce titre, il est chargé d’orienter, de valider et de suivre l’exécution des réformes et projets liés au programme Simandou 2040, avec la création d’une unité opérationnelle dédiée au suivi de la performance.

Pour appuyer cette structure stratégique, un comité technique permanent sera mis en place, regroupant des experts en finance, droit, environnement, fiscalité, ingénierie et contenu local. L’État prévoit par ailleurs de doter le CSS de moyens techniques, matériels et financiers suffisants, dont les dépenses seront imputées au Budget national de développement (BND).