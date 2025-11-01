Le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a procédé ce samedi 1er novembre 2025 à de nouvelles nominations à la Cour des comptes. Ce sont :

Premier président : M. Mohamed Kaba, précédemment président du Tribunal de première instance (TPI) de Coyah.

Présidente de la Chambre des comptes des établissements publics administratifs de l’État : Mme Hadja Nantenin Magassouba, auparavant conseillère maître à la Cour des comptes.

Président de la Chambre des comptes de l’État : M. Mohamed Touré, ancien directeur de mission du cabinet d’audit et d’expertise comptable Hermès Consulting S.A.

Président de la Chambre des comptes des collectivités territoriales et locales : M. Aboubakar Ali Bangoura, précédemment conseiller maître à la Cour des comptes.

Président de la Chambre des entreprises publiques, des institutions bancaires, de crédit et d’assurance et des autres organismes soumis : M. Florentin Kaba, ancien président de cette même chambre et président de la première chambre de contrôle de l’instruction à la Cour d’appel de Conakry.

Secrétaire général : M. Mohamed Touré, expert-comptable et directeur associé du Centre africain de formation, d’études et de conseil (CAFEC).

Conseillers maîtres : M. Toumani Sangaré, M. Mamadou Oulen Diallo, M. Djibril Magassouba, M. Kaba Keïta, Mme Bintou Camara, Mme Aïcha Condé M. Domo Alphonse Lua et M. Ali Aboubakar Bangoura.

Conseillers référendaires :

Mme Mariam Barry (précédemment auditrice à la Cour suprême),

M. Sayon Diawara (ancien auditeur à la Cour suprême),

M. Mamadi Doumbouya (ex-conseiller à la Cour d’appel de Kankan),

Mme Fatoumata Diouldé Diallo (ancienne juge au TPI de Kaloum) et M.

Thierno Sadou Bah (ancien conseiller à la Chambre suprême de l’instruction de la CRIEF).

Au parquet près la Cour des comptes

Commissaire général du gouvernement :

M. Mamadou Saliou Diallo.

Commissaires du gouvernement : M. Amadou Oulé Diallo et M. Kanda Doumouya, précédemment juge d’instruction au TPI de N’zérékoré.

Substitut du procureur: M. Abdoulaye Babadi Kamara, auparavant en poste au TPI de Dixinn.

Cette série de nominations intervient dans un contexte où la Guinée s’efforce de consolider ses institutions et d’accélérer le processus de retour à l’ordre constitutionnel.

La Cour des comptes, chargée de veiller à la bonne gestion des ressources publiques, joue un rôle essentiel dans la transparence et la reddition des comptes au sein de l’administration publique.