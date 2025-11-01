Vingt ans après l’obtention du statut particulier des enseignants — arraché au prix du sang, après la mort de douze élèves en 2006 — celui-ci n’a toujours pas été signé. Ce samedi 1er novembre 2025, l’intersyndicale composée de la Fédération Syndicale des Professionnels de l’Éducation (FSPE), du Syndicat National de l’Éducation (SNE) et du Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée (SLECG) a mis en garde le gouvernement : si aucune solution n’est trouvée, elle déclenchera une grève illimitée à partir de mardi.

Lors de l’assemblée générale tenue à Conakry, la secrétaire générale du SLECG, Kadiatou Bah, a rappelé le cheminement des discussions engagées avec les autorités. “ Après le dépôt de la plateforme revendicative sous forme de mémorandum, nous avions fait deux rencontres, au niveau du conseil national du dialogue social. Nous avions posé la question, c’est une négociation ou bien c’est un cadre de concertation, comme ils ont toujours appelé cette rencontre. On s’est dit, si c’est un cadre de concertation, on se retire, parce que nous, nous voulons l’ouverture d’un couloir de négociation pour parler de nos préoccupations.”, a-t-elle expliqué.

Selon elle, après ces deux premières rencontres, l’intersyndicale avait été informée d’un rappel à la table des négociations après les élections référendaires. Depuis la fin de ces consultations, toutefois, aucune suite concrète n’a été donnée. Les syndicats disent avoir ensuite rencontré le ministre du Travail et de la Fonction publique et travaillé pendant trois semaines sur leurs propositions en vue de la révision du statut particulier.

La plateforme revendicative va au-delà du seul statut : elle englobe notamment la situation des enseignants « bloqués » depuis décembre 2023 — dont les salaires ne seraient pas versés intégralement — et le sort des contractuels. “ Il y a deux catégories de contractuels : ceux non retenus au concours en pratique de classe, qui n’ont aujourd’hui aucun statut, et les contractuels de Conakry. Ce sont des enseignants qui, pour la plupart, exercent depuis cinq à dix ans sans reconnaissance officielle. Nous demandons aussi une amélioration des conditions de vie de nos enseignants retraités “, a-t-elle souligné.

Le président du SLECG, Aboubacar Soumah, a fixé un ultimatum clair au gouvernement pour la signature du statut particulier. “ En ce qui concerne la signature du statut particulier de l’éducation, la date butoire est le 15 novembre. Si d’ici cette date, aucune disposition favorable n’est prise, on se rendra ici pour prendre ensemble des dispositions qui s’imposent pour exhiber notre dernière arme. “, a averti le syndicaliste.

Soumah a néanmoins précisé que le recours à cette « dernière arme » interviendrait seulement après l’épuisement de toutes les voies légales de dialogue. “ Le syndicat, c’est le respect des principes, des procédures et de la loi. Celui qui agit conformément à la loi est protégé par cette même loi », a-t-il rappelé.

Enfin, les responsables syndicaux ont tenu à dissocier leur démarche de tout calcul politique à l’approche de l’élection présidentielle. “ Si nous ne sommes pas entendus, qu’on ne nous dise pas que nous sommes manipulés ou que nous cherchons à déstabiliser le régime. Nous sommes là pour défendre nos intérêts, bafoués depuis des décennies. La coïncidence entre notre temps de revendication et la période électorale n’a rien de stratégique. Aucune activité ne nous empêchera de déclencher un mouvement si nous ne sommes pas entendus “, a conclu Aboubacar Soumah.

Les syndicats attendent désormais une réponse officielle du gouvernement avant le 15 novembre ; à défaut, ils annoncent des actions qui pourraient paralyser le secteur éducatif.