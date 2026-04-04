Guinée : le lundi de Pâques 2026 déclaré férié, chômé et payé

Après quarante jours de pénitence, les fidèles chrétiens de Guinée à l’instar de leurs coréligionnaires dans le monde s’apprêtent à célébrer la fête de Pâques, marquant la fin du carême. Cette célébration religieuse aura lieu le dimanche 5 avril 2026 sur toute l’étendue du territoire national.

À cette occasion, le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociale a informé les travailleuses, travailleurs et agents des secteurs public, mixte et privé que « la journée du lundi 6 avril 2026, lundi de Pâques, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national ».

Le ministre Mory Condé a également saisi cette opportunité pour adresser ses vœux de bonne fête à l’ensemble des fidèles chrétiens de Guinée et d’ailleurs.