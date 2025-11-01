Indépendante depuis le 02 octobre 1958, la jeune république de Guinée entame dès la fin de l’année la création de son armée, le lendemain de la proclamation de l’indépendance, le 03 octobre 1958, Sekou Touré nomme un secrétaire d’Etat à la Défense nationale rattaché à la Présidence de la République, le Capitaine Noumandian KEITA.

Le 27 octobre 1958, un secrétariat général chargé de la Direction et de l’organisation de l’Armée a été mis en place avec pour seule mission finaliser la création de l’armée déjà entamé par le secrétaire d’Etat.

Le 1er novembre 1958, le Capitaine Noumandian KEITA forme les premières unités de l‘armée guinéenne et sont placées sous la responsabilité des adjudants : Toya CONDE, Aboubacar Tounkara et Amadou OULARE, ce sont au total 737 hommes dont 50 sous-officiers et 687 hommes de rang, formés de 75 caporaux-chefs, 135 caporaux et 477 soldats.

Après la création de l’armée, la Guinée signa un accord avec la France pour le retour de plusieurs soldats en Guinée, ces militaires formés de trois (3) contingents sont rentrés à Conakry le 22 novembre 1958, le 31 décembre 1958 et le 18 juillet 1959.

Le 7 avril 1959, Sekou Touré décide de rebaptiser les camps militaires comme suit :

– Camp Général Gallieni = Camp Kémé Bourema de Kindia (actuelle 1ère RM) ;

– Camp Général Markala = Camp Elhadj Oumar TALL de Labé (actuelle 2ème RM) ;

– Camp Général Archinard= Camp Soundiata KEITA de Kankan (actuelle 3ème RM) ;

– Camp Capitaine Haquet = Camp Béhanzin de N’zérékoré (actuelle 4ème RM).

De 1958 à nos jours, l’Etat-major Général des Armées a été dirigé par 16 hommes :

Général Noumandian KEITA 1958 – 1971 Général Namory KEITA 1971 – 1977 Général Toya CONDE 1977-1984 Chef de Bataillon Ousmane SOW 1984 – 1986 Chef de Bataillon Abou CAMARA 1986 – 1988 Colonel Finando Tidiane CAMARA 1988-1992 Capitaine de Vaisseau Sanoussy CONDE 1992 – 1995 Colonel Oumar SOUMAH 1995 – 1996 Colonel Ibrahima Sory DIALLO 1996 – 2000 Général Kerfalla CAMARA 2000 – 2007 Général Diarra CAMARA 2007-2008 Colonel Oumar SANOH 2008 -2010 Général Nouhou THIAM 2010 Général Souleymane Kèlèfa DIALLO 2010 – 2013 Général Namory TRAORE 2013-2021 Général Sadiba Koulibaly du 12 octobre 2021 au 09 mai 2023 Général Ibrahima Sory Bangoura depuis le 9 mai 2023.

L’armée guinéenne comprend cinq branches que sont : l’armée de terre, de l’air, la marine, la gendarmerie et la garde nationale.

Les appareils de l’armée de l’air en service en 2016 sont les suivants selon IIES :