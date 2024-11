Quelques jours après avoir annoncé son entrée en politique, Mamadou Oury Diallo, président du Mouvement des Patriotes Libéraux (MPL), a exprimé son avis sur la gestion actuelle de la transition en Guinée. Il appelle le général Mamadi Doumbouya à respecter son engagement de transférer le pouvoir aux civils en organisant des élections crédibles, conformément aux promesses faites le 5 septembre 2021.

Le chef de la junte s’était engagé, dès sa prise de pouvoir le 5 septembre 2021, à lutter contre la corruption et l’injustice sociale, ainsi qu’à mettre fin aux pratiques qui ont longtemps freiné l’administration guinéenne.

Le journaliste reconverti en homme politique, Mamadou Oury Diallo conseille au général Doumbouya de se méfier des influences qui pourraient le détourner de cette mission.

“Un militaire doit tenir sa parole. De nombreuses erreurs ont pu être commises jusqu’à présent, mais je pense qu’il peut changer et revenir à la ligne en se réveillant parce que ceux qui sont autour de lui se tapent la poitrine pour dire qu’ils ont déjà fini de l’endormir et que c’est eux qui le contrôlent. Il y a lieu qu’il s’émancipe des courtisans qui vous font dévier de l’axe principal qui vous disent si vous avez enlevé Alpha Condé, qu’est-ce que tu ne peux pas faire, pourquoi tu ne peux pas fermer les médias, pourquoi tu ne peux pas enfermer tel et le pire peut arriver. Il faut toujours garder l’humilité du chef”, conseille le leader du MPL.

Quant à la possibilité que le président de la transition se présente aux prochaines élections, Mamadou Oury Diallo invite le général à éviter cette voie contraire aux principes démocratiques.

“Je lui dirais de ne pas écouter ceux qui le disent de créer un parti politique, de ne pas écouter ceux qui le disent de competir aux élections. Ce n’est pas ce que vous avez promis et c’est comme ça qu’ils vous mèneront dans l’erreur et c’est comme ça ils vous mèneront à prendre des décisions inacceptables”, conclut-il.