La Direction Générale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) informe les pensionnés que le paiement des pensions de retraite et de réversion pour l’échéance de novembre 2024 débutera le mardi 5 novembre 2024 à 8 h 00 sur l’ensemble du territoire national.

Les paiements se dérouleront selon le calendrier ci-après :

Au siège de la Direction générale à Koulewondy, Kaloum

Journée du mardi 5 novembre 2024 : paiement des retraités des banques, des compagnies d’assurances, de la SOTELGUI, de la CNSS, du syndicat des retraités et des sociétés minières (ACG Conakry, CBK Conakry et CBG Conakry).

Journée du mercredi 6 novembre 2024 : paiement des retraités du lot 1 au lot 193, ainsi que du lot des Invalides.

Journée du jeudi 7 novembre 2024 : paiement des pensions de réversion.

Journée du vendredi 8 novembre 2024 : paiement des retardataires.

Dans les agences et antennes préfectorales, les paiements auront lieu du mardi 5 novembre au vendredi 8 novembre 2024.

Pour l’agence de Matoto :

Mardi 5 novembre 2024 : paiement des lots 1 et 2.

– Mercredi 6 novembre 2024 : suite du lot 2 et paiement du lot 3.

– Jeudi 7 novembre 2024 : suite du lot 3 et paiement du lot 4.

– Vendredi 8 novembre 2024 : suite du lot 4, paiement des retardataires et fin du programme à Matoto.

Les pensionnés payés par virement bancaire, téléphonie mobile et cash minute sont invités à se rendre dans leurs établissements bancaires ou à consulter leurs comptes de téléphonie mobile dès le mardi 5 novembre 2024 pour percevoir leurs pensions de retraite.

La Direction Générale de la CNSS compte sur la bonne compréhension de l’ensemble des pensionnés.