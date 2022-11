A l’occasion de la célébration du soixante quatrième anniversaire de la création de l’armée guinéenne, le président de la transition a rendu un hommage à ses accompagnons d’arme, notamment les pères fondateurs de ladite armée. Dans son discours de circonstance, le colonel Mamadi Doumbouya a justifié l’avènement de l’armée au pouvoir, qui a renversé le gouvernement d’Alpha Condé le 5 septembre 2021.

«Soixante-quatre ans de parcours jonché de victoires qui donnent raison aux valeureux pères fondateurs de cette grande institution de défense auxquels il rend solennellement un hommage mérité. A ceux-ci, il faut associer tous nos martyrs tombés sur le champ d’honneur dont les sacrifices ne seront jamais vains, mais qui continueront de vivre en nous, et de vivre a nos pensées pieuses par les œuvres patriotiques de chacun de nous. Cette Armée guinéenne a acquis ses lettres de noblesse, malgré les péripéties de l’histoire tumultueuse de notre pays dans un continent africain lui-même secoué par des crises perpétuelles », a déclaré Mamadi Doumbouya, président de la transition.

L’Armée guinéenne qui participé à la décolonisation et à la préservation de la paix en Afrique demeure le socle sur lequel repose la souveraineté de la nation, a forgé sa gloire en démontrant en toute épreuve sa bravoure, son génie, sa discipline, et surtout son patriotisme.

«Lors de l’agression impérialo-portugaise du 22 novembre 1970, tout comme pendant les meurtrières attaques rebelles de 2000 et 2001, l’Armée Guinéenne a prouvé sa capacité opérationnelle, sa loyauté en boutant l’ennemi hors du territoire national. Aussi au Congo, en Guinée Bissau, en Angola, au Bénin, au Libéria, en Sierra Leone, en Côte d’Ivoire, en Haïti, au Soudan, au Burundi, au Sahara Occidental et maintenant au Mali, les forces de défense et de sécurité ont toujours apporté la pierre guinéenne à l’édification de la liberté, à la consolidation de la paix et à la restauration de la stabilité en Afrique et dans le monde », a égrené le président de la transition.

Et c’est pas tout. « En ce moment même, le huitième bataillon Gangan plus de 600 hommes est en phase de déploiement à Kidal après leur mise en condition opérationnelle au Centre d’Entrainement aux Opérations de Maintien de la Paix de Kindia. La Guinée restera au Mali jusqu’à la stabilité totale de ce pays frère avec lequel elle partage l’histoire et la géographie, entretient des relations séculaires de fraternité, d’amitié et de coopération. », a ajouté Colonel Mamadi Doumbouya.

Par ailleurs, Mamadi Doumbouya a indiqué que « l’Armée guinéenne justifie aussi son âge de raison par son intervention sur la scène politique intérieure chaque fois que notre pays est à la croisée des chemins, corroborant ainsi l’affirmation d’un leader patriote africain que je paraphrase : » Quand le peuple est opprimé par ses élites, il appartient à l’armée de rendre au peuple sa liberté. »

Mamadou Kouyaté