En plus des inondations qui ont causé d’importants dégâts à travers la Guinée, notamment à Guéckédou, les guinéens ont également enregistré un accident de la route ayant fait 13 morts, dont 6 enfants, et de nombreux blessés. Le président du parti Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a exprimé sa compassion aux victimes.

Sur sa Facebook, Cellou Dalein Diallo affirme avoir appris les terribles inondations qui ont frappé la Commune urbaine de Guéckédou le 26 septembre 2024, avec une “ profonde tristesse”. Ces inondations ont causé d’énormes souffrances aux populations et des dégâts matériels considérables.

“Je tiens à exprimer ma solidarité et mon soutien à toutes les familles touchées par cette catastrophe. J’appelle les autorités et toutes les bonnes volontés à assister les populations éprouvées et cette dynamique commune dans la reconstruction des bâtiments publics et privés détruits par les inondations”, a écrit l’ancien premier ministre.

Cellou Dalein Diallo a aussi adressé ses condoléances aux familles des victimes de l’accident de circulation survenu le 30 septembre 2024 dans la préfecture de Kissidougou et a formulé ses vœux de bon rétablissement pour les blessés.