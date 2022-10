Venu clôturer l’Assemblée générale de l’association nationale des communes de Guinée, le président de la Transition s’est adressé aux élus locaux. Le colonel Mamadi Doumbouya a invité les responsables locaux à travailler pour l’intérêt de la Guinée avant de rassurer que tout élu qui sera coupable ou présumés coupables de détournement s’expliquera devant le peuple.

Les 362 élus locaux de la Guinée tous réunis au palais du peuple ce vendredi 30 septembre 2022, ont reçu une visite surprise du président de la Transition. S’adressant à ces élus locaux, le Colonel Mamadi Doumbouya déclare: «Vous êtes là, nous sommes là pour servir. vous êtes là pour servir la Guinée et non des intérêts individuels, des communautés ni des religions. Quand vous portez ce drapeau rouge jaune et vers, c’est pour servir la République. Parce que ce qui est sûr et certain, nous allons avec le temps tous disparaître. Seule la République de Guinée restera. Vous êtes là pour servir les intérêts de la Guinée, c’est-à-dire les intérêts collectifs et non les intérêts personnels. Et posez-vous cette question, chaque fois que vous vous couchez »qui-est-ce que j’ai fait pour mon pays ». Et je pense que c’est important de se poser cette question là, parce que tout ce qu’on fera pour soi durera avec le temps. Et pour moi, le mot servir, servez vos collectivités, vos communes et servir les Guinéens est plus important. L’appartenance, bien sûr, à une confection religieuse ou a un parti politique est normal. Parce qu’il faut la contradiction pour évoluer. Mais servir la Guinée pour moi est plus important».

Poursuivant son allocution, le colonel Mamadi Doumbouya fait savoir aux maires de Guinée qu’il faut tenir et avoir une certaine convection. Puisque, dit-il, sans la conviction, il n’y a pas de développement. C’est pourquoi il promet que ceux qui seront coupables des deniers publics seront sanctionnés à la hauteur de leur forfaiture: « La conviction est plus importante. Parce que le contenu local c’est servir les Guinéens. Mais quant on a pas de vision avec toute la richesse qu’on a, ce n’est pas quelque chose de productive. On peut être riche sans vision, on avance pas. Et je pense qu’il faut avoir la vision dans vos collectivités. Et soyez le premier pourvoyeur aux solutions des problèmes. Donc servez les communautés, la République. Je pense que ça sera la plus belle chose qui peut arriver à un homme, servir son pays. Et soyez, bien sur, prêts qu’on vous demandera chaque fois et on fera les comptes. Et je pense qu’il faut intégrer quand même tout ce qu’on fait dans la vie, laisse des traces. Donc tout ce que vous laissez on verra derrière vous. On vérifiera et ceux qui sont coupables ou présumés s’expliqueront au peuple de Guinée».