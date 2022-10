Le président du Conseil national de la Transition (CNT), Dr Dansa Kourouma, a rencontré ce vendredi 30 septembre 2022, les coordinations des sages et des jeunes des quatre régions naturelles de la Guinée. Ils étaient venus au Conseil national de la transition pour chercher l’appuie et la bénédiction de l’institution parlementaire.

Cette rencontre intervient dans le cadre de la préparation des activités du forum de la jeunesse guinéenne. Initié par les jeunes des quatre régions naturelles de la Guinée et accompagné par les sages, ce forum se déroulera du 15 au 16 octobre 2022.

«La rencontre d’aujourd’hui s’inscrit dans le cadre de la préparation du forum national des jeunes des quatre coordinations régionales, sous le thème : Forum national des jeunes des quatre coordinations unies pour la paix et l’unité nationale. Par rapport à l’évolution sociale, politique et économique, et après une observation critique et raisonnable, nous jeunes des quatre coordinations, souhaitons organiser un forum sur la paix et la cohésion sociale. Monsieur le Président du CNT, nous demandons humblement votre soutien pour que ce forum soit organisé du 15 au 16 octobre 2022. Les quatre présidents des jeunes et la commission d’organisation sont à votre disposition pour la réussite du forum à venir», a expliqué Kandé Yansané, porte-parole des jeunes des quatre coordinations régionales.

Le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, convaincu que la jeunesse est le maillon fort de toute nation, s’est réjoui de voir les jeunes des quatre coins de la Guinée, travailler main dans la main pour l’unité nationale: «Votre présence nous honore et nous renforce. La jeunesse des coordinations est une structure très importante pour la stabilité du pays. La raison est simple : tout le monde accuse l’ethnocentrisme comme le mal qui fait que la Guinée ne se développe pas. Ce n’est pas la politique mais l’ethnocentrisme dans la politique, c’est ce qui fait que la Guinée n’avance pas. Sinon la politique est basée sur les projets de société et les actions du développement. Mais quand elle est faite sur la base de l’utilisation des identités ethniques, je pense que le pays est constamment en ébullition, en effervescence. On ne peut pas se concentrer sur l’essentiel […]».

Dr Dansa Kourouma attache du prix à l’unité de la jeunesse et entant soutenir toute activité qui vise à promouvoir la paix et la stabilité du pays. Pour lui, l’unité de la jeunesse guinéenne est déjà une réussite et une fierté.

«Entre vous jeunes, vous allez préparer le forum […]. La date que vous avez indiquée, nous allons travailler et cela trouvera que les violons sont accordés. Je considère que nous sommes tous en harmonie, pour la tenue d’une rencontre digne de nom. Personnellement, j’accorde beaucoup d’importance à ce forum. Vous savez, vous voir ensemble en train de parler de la Guinée, est une très bonne image pour le pays, vous voir tous ensemble, surtout la jeunesse, en train de parler de la Guinée dans le bon sens, de la paix, de la sécurité et du développement de ce pays, vous parlez fraternellement et sincèrement, c’est déjà une bénédiction pour le pays. Parce qu’on ne peut rien construire dans la haine, on ne peut rien réussir dans la division. C’est pas possible ! On ne peut obtenir que le désespoir dans la division. Quand on est divisé, il n’y a pas d’épanouissement possible. C’est un signal fort que vous envoyez aux autorités, mais aussi au peuple de Guinée, parce que le peuple est composé de ces régions. Pour l’union sacrée des jeunes et aussi des sages des régions naturelles, c’est tout simplement l’union de tous les guinéens. Mais ça ne se décrète pas, il faut de la volonté et de la conviction», a-t-il ajouté.

«Vous avez toute la reconnaissance des autorités de la transition, du président et son gouvernement et tous les membres du CNT. La Guinée de demain qu’on ambitionne construire et que la transition s’engage à poser la fondation, ne sera pas possible sans vous. Vous êtes les manœuvres, les ouvriers et en même temps les architectes pour la construction de cette Guinée», a indiqué enfin, le président de l’institution parlementaire guinéenne, Dr Dansa Kourouma.