En prélude à la célébration de l’an 64 de l’indépendance de la République de Guinée, le président du parti Bloc Libéral a livré des messages de paix à ses compatriotes. Dr Faya Millimouno, par la même occasion a invité les leaders politiques guinéens, autour de la table de dialogue avec le CNRD pour la réussite de la transition.

Dans son discours, le président du BL a fait savoir que la célébration du 02 octobre est aussi l’occasion pour dresser le bilan sociétal de notre pays, de réfléchir ensemble sur les orientations à suivre, pour bâtir une meilleure Guinée, exempte de toute forme de discrimination, selon ses termes.

Faya Lansana Millimouno estime aussi que les Guinéens doivent éviter les »erreurs du passé ». C’est pourquoi, poursuit le leader du BL, «l’avènement du Conseil national pour le rassemblement et le développement (CNRD) nous offre l’opportunité de repenser l’Etat Guinéen. La transition, placée sous l’égide du CNRD devrait nous permettre de reconsidérer le mode de fonctionnement de nos institutions et de renforcer le principe de séparation des pouvoirs pour une gestion équilibrée de notre gouvernance démocratique.»

Selon Dr Faya, les débuts du CNRD, qui ont été marqués par un exercice d’écoute, ont offert l’opportunité à toutes les composantes nationales (les politiques, les plateformes de la société civile, les religieux, les jeunes, les femmes, les sages, etc.), de s’exprimer, de confier leurs préoccupations. Elles l’ont fait verbalement, par écrit à travers les nombreux memos soumis, etc.

«Ce que certains acteurs politiques et sociaux appellent aujourd’hui l’agenda personnel du CNRD n’est en réalité que la synthèse des propositions et des préoccupations exprimées par le peuple de Guinée. C’est pourquoi, le Bloc LIBÉRAL, à travers ma personne, salue et encourage le CNRD à poursuivre ses efforts de lutte contre l’impunité et la corruption. Ces efforts concourent, entre autres, au recouvrement des domaines publics de l’Etat et à l’assainissement du fichier de la fonction publique», a martelé Faya.

Dans la réalisation de ces actions «louables», le président du parti BL invite les autorités à agir «strictement dans le cadre de la loi. C’est-à-dire, éviter toutes les formes d’abus, de discrimination et de favoritisme au cours de ces exercices.»

Par ailleurs, il lance un appel à la société civile et aux partis politiques particulièrement le FNDC politique, le RPG-AEC, l’ANAD et la CORED à venir autour de la table de dialogue national initié par le CNRD, car, pour lui, «c’est par une concertation ouverte, inclusive et franche que nous pourrons définir consensuellement les approches adéquates pouvant nous permettre d’aboutir à une transition réussie.»