Comme prévu, le Président de la transition, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, va prêter serment ce vendredi 1er octobre, au palais Roi Mohamed V, sis à Kaloum. À cette cérémonie d’investiture, les leaders politiques guinéens, ont répondu à l’invitation du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD).

Au moment où nous mettions cet article en ligne (10h 56), parmi les leaders politiques aperçu dans la salle, où le Colonel Mamadi DOUMBOUYA se livrera à cet exercice, figure, le leader du parti Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein DIALLO, celui du Bloc Libéral (BL), Dr Faya Millimono, du parti Rassemblement Pour la République (RPR), Diabaty DORÉ, du parti Rassemblement Guinéen pour le Développement(RGD), Me Abdoul Kabélè CAMARA, de l’Union Démocratique pour le Renouveau et le Progrès (UDRP), Dr Edouad Zoutomou KPOGHOMOU, etc.

Ces responsables de partis politiques, viennent tous rehausser de leurs présences, à cette investiture de celui que beaucoup de citoyens appellent «le libérateur du peuple».

Dans un instant, le Président du CNRD, Colonel Mamadi DOUMBOUYA, va prêter serment devant ces politiques, en ces :

«Moi Président de la transition je jure devant le peuple de Guinée, de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition, la dignité humaine les lois et règlements de la République, de remplir mes fonctions dans l’intérêt supérieur de la Nation, de consolider les acquis Démocratiques, de garantir l’indépendance de la patrie et l’intégrité du territoire national. Je m’engage solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition pour ma réalisation, et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjures que je subisse les rigueurs de la loi, je le jure».

Nous y reviendrons !

Mamadou Saïdou DIALLO