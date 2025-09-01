Le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, s’est exprimé ce lundi 1er septembre 2025 au sujet des déclarations de Taliby Dabo relatives à la disparition de Foniké Menguè et de Billo Bah.

Lors d’une conférence de presse tenue au siège du porte-parolat du gouvernement, il a précisé qu’il ne souhaitait pas commenter directement des affaires institutionnelles. Toutefois, il a estimé que si lui-même faisait partie de la société civile ou de la famille des disparus, “j’aurais porté plainte contre lui (Taliby Dabo, ndlr). Vous voulez que la justice lui demande des comptes sur quel motif ? Ils n’ont qu’à porter plainte. Ils verront que sur la base de cette plainte, la justice va agir.”

Selon lui, la difficulté réside dans le fait que les critiques publiques ne s’accompagnent pas de démarches judiciaires concrètes : “Le problème qu’on a, c’est ça : les gens vont se lever pour dire que la société civile demande à ce qu’ils soient poursuivis. Il a donné son idée là-dessus, que ce soit bon ou mauvais, je ne commente pas ça. Mais si sa déclaration me choque, je dépose une plainte. Si elle m’inquiète, je dépose une plainte. Mais si personne ne se plaint, vous voulez qu’on fasse quoi ? Que le procureur s’auto-saisisse ? Sur la base de quoi ? Pour dire qu’il a fait une déclaration, il a dit ça, il faut s’auto-saisir et le poursuivre. Après, on dira quoi encore ? Ce sera d’autres commentaires qui vont suivre.”

Ousmane Gaoual Diallo invite donc les acteurs de la société civile à utiliser les voies de droit : “Ceux qui se sentent concernés par cette déclaration de ce monsieur, qu’ils saisissent la justice. Comme ça, il y aura un motif d’aller le questionner. C’est très important. Mais après, derrière, il pourra peut-être dire ce qu’il sait. Mais il faut faire une plainte régulière. Que cette société civile se mobilise pour ça, qu’elle fasse une plainte, elle peut le faire, elle se constitue même partie civile.”