Lors de sa conférence de presse du lundi 1er septembre 2025, le porte-parole du gouvernement a rejeté l’appel des forces vives de Guinée à manifester le 5 septembre. Ousmane Gaoual Diallo a dénoncé “un tract anonyme” circulant sur Internet, estimant qu’aucune procédure légale n’avait été respectée. Voici l’intégralité de son propos!

“Bon, après vous dites les forces vives de Guinée. Qu’est-ce qu’il faut dire ? Alors moi, je vois ça comme un tract, très sincèrement. Je vois ça comme un tract parce que pour faire des manifestations en Guinée, c’est très important que vous, la presse aussi, que vous puissiez relayer les bonnes informations.

En Guinée, il y a un cadre légal pour faire la manifestation. Il y a un endroit où il faut déposer la demande même si elle doit être rejetée. C’est là-bas qu’elle peut être rejetée et il y a des voies de recours.

Et puis, il faut s’identifier. Vous faites une demande, vous mettez un itinéraire, vous signez, vous identifiez les responsables. C’est cela la marche en Guinée.

Est-ce que c’est dans ce cadre qu’on est? On est dans le cadre de l’anarchie où on voit circuler un document sur Internet que personne ne signe. C’est marqué forces vives de Guinée dont on ne connaît pas les auteurs, dont on ne connaît pas l’itinéraire, dont on ne connaît pas la motivation. On dit partout en Guinée.

Je pense que c’est plutôt un tract qu’un document en bonne et due forme qui demande à faire une manifestation. Maintenant, vous pouvez demander dans les bonnes conditions et puis l’État peut dire non. Mais au moins, la demande est régulière.

Là, il n’y a même pas de demande. Il n’y a pas d’itinéraire. Il n’y a pas d’acteur. Et vous appelez ça une partie des forces vives de Guinée ? Mais moi, je pense que c’est une partie de nos citoyens qu’on ne peut pas identifier. Vous connaissez les auteurs ? C’est cela la réalité. Donc, ça circule sur Internet, c’est vrai, en disant que oui, le 5-7 ans, il faut marcher partout en Guinée.

Quand vous voulez faire une manifestation, il y a un cadre, même s’il y a des risques. Quand vous demandez l’autorisation de quelqu’un, vous acceptez qu’il puisse vous dire non. On ne le fait pas. C’est cela aussi. C’est très important. Le problème, c’est que lorsqu’on dit non, il y en a qui sont obfusqués.

S’il y a un État à qui vous demandez oui ou non, est-ce que je peux faire une manifestation, accepter qu’il puisse vous dire non.

Mais si, pour éviter ça, vous faites une déclaration que personne ne signe, parce que pourquoi on signe ? C’est une question de responsabilité. Quand vous dites aux enfants de sortir, vous dites un itinéraire. Vous dites que c’est d’ici à là qu’on sort. On sait où on va. On sait ce qu’on veut. On sait qui fait la demande.

Mais s’il n’y a rien de tout cela, moi, je préfère économiser les commentaires sur ça. Lorsque les acteurs vont s’identifier avec les bonnes formes, on pourra, si la réponse est de non, il n’y a pas de manifestation, ça viendra avec les arguments qu’ils faut. Et s’ils ne sont pas satisfaits, il y a toujours des mécanismes de recours”.